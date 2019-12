"Seehunde" in der kalten Ostsee: Fröhliches Weihnachtsbaden

Bernd Wüstneck/DPA

Weihnachtsbaden in Warnemünde: Eisbader vom Verein "Rostocker Seehunde" sind an Heiligabend in die Ostsee gestiegen. Traditionell waren einige von ihnen mit einer roten Weihnachtsmütze bekleidet, manche Frauen trugen auch Strick-Bikinis.