Wildlife Photographer of the Year: Lauf, Murmeltier, lauf!

David Doubilet/ Wildlife Photographer of the Year

Seit 55 Jahren bewerben sich Fotografen um den Titel "Wildlife Photographer of the Year". Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Natural History Museum in London. Nun sind die diesjährigen Preisträger verkündet worden. Diese Aufnahme des Amerikaners David Doubilet siegte in der Kategorie "Unter Wasser". Sie zeigt eine Kolonie von Röhrenaalen vor der philippinischen Insel Negros. Die Tiere gelten als extrem scheu. Doubilet gelang seine Aufnahme nur, weil er sich hinter einem Schiffswrack versteckte - und seine Kamera mit einem zwölf Meter langen Kabel aus der Ferne auslöste.