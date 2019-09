Wissenschaftsbilder des Monats: Saufkumpel

NASA/ ESA/ Hubble Heritage/ AP

Das Weltraumteleskop "Hubble" hat schon so manches beeindruckendes Bild aus dem All geliefert. Dieses stammt von den sogenannten Pillars of Creation (Säulen der Schöpfung). Die Formation befindet sich etwa 7000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Adlernebel. Forscher hoffen, dass ein 30 Meter großes Teleskop auf Hawaii irgendwann noch bessere Bilder machen könnte. Doch gegen den Bau gibt es schon länger Proteste von polynesischen Ureinwohnern.