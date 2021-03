Ultrarechte Deutsche in den USA Icon: Spiegel Plus So nationalsozialistisch, dass selbst Hitler und Goebbels nervös wurden

In den Dreißigerjahren gründeten deutsche Nazis in den USA den »Amerikadeutschen Bund«. Mit Hetze, Hakenkreuz und Hitlergruß inszenierten sie sich als braune Musterschüler – und scheiterten an sich selbst.