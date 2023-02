7 / 21

Jahr: 2011



Hintergrund: Im Januar 2010 wurden erste Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern in der katholischen Kirche bekannt. In den folgenden Monaten häuften sich die Meldungen weiterer Opfer, an denen sich Geistliche vergriffen haben sollen. In die Kritik geriet vor allem die Krisenkommunikation der katholischen Kirche.



Reaktionen: "Im Fall dieses Wagens durften wir nicht zu lustig sein, das Thema ist zu ernst und traurig, um Schenkelklopfer zu bringen. Wir sind das sehr dezent angegangen. Der Stadtdechant sagte damals, er habe mit so was gerechnet - aber es hätte auch schlimmer kommen können."