60 Jahre SPIEGEL-Affäre Ein Abgrund von Machtmissbrauch

»Wie SS-Banditen«

Wenige Tage zuvor hatte der Militärische Abschirmdienst seine geheime Spähoperation »Sabotage« gestartet. Gefahndet wurde besonders intensiv nach »Libelle«, wie Rudolf Augstein als Zielperson genannt wurde. Nach einer peinlichen Verwechslung stellte sich der SPIEGEL-Herausgeber freiwillig. Für ihn begann eine zermürbende, monatelange U-Haft. Augstein erhielt Berge an Solidaritätspost: Manche verglichen die Staatsmacht mit »SS-Banditen«, andere fragten irritiert, wie die Lage derart eskalieren konnte.

Auslöser des Skandals war die SPIEGEL-Titelgeschichte »Bedingt abwehrbereit«, ausgeliefert am 8. Oktober 1962. Die 17-seitige Analyse über den Zustand der Bundeswehr mündete in dem Fazit, das sich auf die Einschätzung des Nato-Oberkommandos stützte: Der Bundeswehr mangele es an Waffen, Personal und der richtigen Strategie; die westdeutschen Linien würden bei einem Angriff des kommunistischen Ostens rasch zusammenbrechen.