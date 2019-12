Adels-Quiz Können Sie katzbuckeln?

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz

Zu den skurrilsten Errungenschaften unserer Kultur gehört das Gewese, das der Adel einst um korrekte Anreden machte. Im Laufe der Jahrhunderte entstand ein schier unüberschaubares, ganz eigenes Vokabular. Es bestimmte je nach Situation und sozialer Position, wer wie in welchem Kontext anzusprechen oder anzuschreiben war.

Die korrekten Anreden, genannt "Kurialien", waren Bestandteil der verzwickten Hofetikette, die in der sozialen Interaktion von und mit Adeligen so gut wie alles regelte: Wer durfte in erster, zweiter, dritter Reihe stehen? Wann war es erlaubt, zum Löffel zu greifen? Welche Kleidungsfarben und -stile waren angemessen? Wie viele Schritte musste man sich vom Herrscher rückwärtsgehend entfernen, bevor man wenden und sich aufrichten durfte? Wann hatte man den Kopf zu neigen, wem durfte man ins Gesicht sehen?

Verletzungen dieser Protokolle wurden nicht nur als Fauxpas empfunden, sie konnten auch zu ernsthaften Verstimmungen führen. "Falsch", also vom Empfänger unangemessen eingeleitet empfundene Briefe wurden beispielsweise einfach zurückgeschickt - auch aus politischen Gründen. Denn wer konnte mit Sicherheit sagen, ob ein Briefschreiber sich bei der Wahl der Anrede schlicht vertan hatte oder nicht vielmehr bewusst und provokant den Rang des Empfängers in Frage stellte?

Kurzum: "Wohlgeborener" konnte in einem Kontext eine gute, angemessen höfliche Anrede sein, im anderen hingegen eine tödliche Beleidigung. Das sprichwörtlich eisglatte soziale Parkett, auf dem man höchst schmerzhaft scheitern konnte, begann unter Adligen schon bei der ersten geäußerten Silbe.

Gut geturnt oder Fürst erzürnt?

In Deutschland wurden die Privilegien des Adels am 14. August 1919 abgeschafft. Die Titel der Fürsten sind heute allenfalls noch Namensbestandteile. Ihr höfisches Protokoll jedoch lebt in Teilen fort: Noch immer beanspruchen viele Vertreter von Fürstenhäusern besondere Anreden. Unser Quiz macht klar: Das ist nicht mehr als ein leiser Widerhall vergangener Zeiten - und im Grunde vor allem lustig.

Es kann eben keine Rede davon sein, dass früher alles besser war. Wer heute die Frage, wie er einem Grafen, Prinzen oder Kardinal korrekt begegnen sollte, für kompliziert hält, ahnt nicht, was "kompliziert" früher bedeuten konnte. Und wer "Durchlaucht" nur für eine Beschreibung aus einem Kochbuch hält, braucht bei unserem Quiz erst gar nicht anzutreten.

Sie fühlen sich sprachlich flexibel genug? Viel Spaß und viel Erfolg dabei wünscht Ihnen unterthänigst Ihr gehorsamster... aber lassen wir das: Erproben Sie im Katzbuckel-Quiz einfach selbst, ob Sie fit gewesen wären, sich standesgemäß an die Mächtigen der Welt heranzuwanzen! Hier geht es zu den sprachlichen Turnübungen des Adels.