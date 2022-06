Hitlers HNO-Arzt Mit dem Skalpell am Hals des Massenmörders

Aus der ersten Behandlung resultierte ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, das bis kurz vor Kriegsende anhielt. Von Eicken behandelte Hitler auf dem Obersalzberg, als der Hypochonder davon überzeugt war, einen Dorn verschluckt zu haben. Immer wieder ließ Hitler sich von ihm untersuchen, auch im Juli 1944 nach dem von Claus Graf von Stauffenberg geplanten Attentat auf ihn.

Hitlers Trommelfelle waren bei der Detonation der Bombe geplatzt, überhaupt gefiel der Zustand des Patienten dem Arzt nicht, heißt es in dem Bericht. Besorgt nahm er zur Kenntnis, dass »seine körperliche als auch seine geistige Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit« nachgelassen hätten, wie er in einem weiteren Brief an seine Cousine schrieb. »Nachdem die Trommelfelle geheilt und die Erschütterung des inneren Ohres, die Gleichgewichtsstörungen bedingt hatten, behoben waren, bekam er eine Mandelentzündung und eine Kieferhöhlen-Eiterung«, schrieb er am 5. Januar 1945. »Das Leben im Bunker und das ungünstige Klima in Ost-Preussen waren all dem nicht förderlich.«