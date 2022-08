Denn der Diktator sagte damals Sätze wie: »Ich habe den Befehl gegeben – und ich lasse jeden füsilieren, der auch nur ein Wort der Kritik äußert – dass das Kriegsziel nicht im Erreichen von bestimmten Linien, sondern in der physischen Vernichtung des Gegners besteht. So habe ich, einstweilen nur im Osten, meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, unbarmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstammung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den Lebensraum, den wir brauchen.«

Der Historiker Norman Domeier hat die Geschichte des Redetranskripts erforscht und kommt zu dem Schluss: Das Dokument ist echt. Hitler legte bereits im August 1939 seine verbrecherischen Kriegsziele offen und es gab Männer, die von Beginn an wussten, was kommen würde. Wie die geheime Rede an die Öffentlichkeit kam, und warum sie in den Nürnberger Prozessen nach Kriegsende dennoch keine Rolle spielte, hat Domeier für uns aufgeschrieben.