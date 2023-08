So fanden Ausgräber im 16 Quadratmeter großen »Raum der Sklaven« in einer Villa bei Pompeji die Überreste von zwei Mäusen und einer Hausratte. Die Knochen lagen in Amphoren unter den Betten der Sklaven, wie die Ausgräber Gabriel Zuchtriegel und Chiara Corbino in ihrem am Sonntag veröffentlichten Aufsatz zum Fund berichten. Vermutlich hatten sich die Nager zwischen Textilien versteckt. Viel deutet darauf hin, dass sie beim katastrophalen Ausbruch des Vesuvs im Herbst 79 n. Chr. umgekommen sind.