Ein Sprung weit zurück in die Frühgeschichte der alternativen Antriebe, zu einem echten Frischluftauto: Streng genommen dürfte man Segelwagen nicht als Automobile, also selbst-getriebene Fahrzeuge, bezeichnen. Denn die Kraft, die sie bewegt, kommt von außen – der Wind. Die Idee, Fahrzeuge per Windkraft nicht nur auf dem Wasser voranzutreiben, ist schon alt: Im 6. Jahrhundert n. Chr. soll der chinesische Philosoph Kao-ts'ang einen windgetriebenen Wagen ersonnen haben, der angeblich 30 Personen am Tag befördern konnte. Den ersten europäischen Segelwagen hingegen ersann um 1600 der flämische Ingenieur und Physiker Simon Stevin – für Prinz Moritz von Oranien. Mit 28 Personen an Bord soll der Windwagen an der Küste vor Scheveningen entlanggeflitzt sein (Darstellung von 1602).