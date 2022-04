Alpine Leidenschaft Der Jäger und Sammler der Skigeschichte

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Zu sammeln begonnen hat Bachnetzer – 43, ledig, Vollbart, wettergegerbtes Ausgrabungsgesicht – vor acht Jahren, als seine Oma ihm die Skiausrüstung des Großvaters aus den Fünfzigern schenkte. Er hatte ihn nie kennengelernt, doch Opas Ski mit der klassischen Kabelzugbindung, mit der man gleichermaßen auf Skitour gehen konnte wie auf die Piste, weckte sein Interesse. Beim nächsten Flohmarktbesuch sah er einen alten Holzski inklusive Aufstiegsfellen, Stöcken und Lederriemenbindung. Er griff zu und begann, einen historischen Ski nach dem anderen zu kaufen. Dornröschen und der Kontext Was gibt es ihm, so viele zu besitzen? Man müsse die Dinge, mit deren Geschichte man sich beschäftigt, »bei der Hand haben, anfassen und miteinander vergleichen können«, sagt Bachnetzer. Er sammelt die Geschichte des Skifahrens in Tirol, Österreich, den Alpen, von den Anfängen bis in die Neunzigerjahre. Zu Beginn, erzählt er, habe er noch wie wild alles gekauft und greife heute nur noch bei Besonderheiten zu: wenn er eine frühe Bindung aus der Pionierzeit des Skifahrens entdeckt. Oder gut erhaltene Skimode.

Und wie viel er dafür ausgegeben hat? Zehntausende von Euro, genau weiß er es nicht, will es vielleicht auch gar nicht wissen. Die Sammlung wächst und wächst.

Was Bachnetzer alles zusammenträgt: Skistöcke aus Bambus, Bindungen aus der Pionierzeit des Skifahrens, Ballonhosen der Zwanzigerjahre, Jethosen der Siebzigerjahre, dünne Jacken und dicke Pullover, lederne Skischuhe, erste Schnallenschuhe, frühe Plastik-Skischuhe, Skibrillen der Vierzigerjahre wie aus einem Science-Fiction-Film. Handschuhe, Mützen und Helme. Vieles ist aus Lagerbeständen, die nie in den Verkauf gingen, und sieht auch nach 50 oder 80 Jahren so neu aus, als hätte Bachnetzer das Dornröschen der Skihistorie geweckt.

Bei jedem Exponat geht es ihm um Kontext, sagt er, der Archäologe. Provenienzforschung bei alpinen Artefakten gewissermaßen: Wann wurde welcher Ski oder Ausrüstungsgegenstand wie verwendet? Aber bei vielen ging gerade das verloren: Oft wissen die Leute lediglich, dass ein alter Ski lange auf dem Dachboden lag und zuvor die Hausfassade zierte. Nur selten haben sie ihn noch selbst gefahren. Einmal kaufte Bachnetzer bei einem 86-jährigen Allgäuer ein Paar Ski, das der sich als junger Schreinergeselle selbst gebaut hatte; die Bindung stotterte er von seinem mageren Gehalt über Monate ab. Der Pionier im Herrgottswinkel Bachnetzer liebt es, wenn er zu einem Exponat so eine persönliche Geschichte erzählen kann. Meist muss er aufwändig recherchieren, wann und wo ein Ski hergestellt wurde, wer ihn benutzte, was er kostete. Darum sammelt und studiert er auch alte Kataloge, Berg- und Skiliteratur, historische Bilder, selbst Startfotos von Rennen. Das hilft, um Skier, Ausrüstung und Skimode zu datieren.

Seine liebsten Stücke bewahrt Bachnetzer im Wohn- und Arbeitszimmer auf. Hinter dem Sofa im Eck, sozusagen im Herrgottswinkel: der Zdarsky-Ski aus dem frühen 20. Jahrhundert mit der Lilienfelder Stahlsohlen-Bindung, der ersten professionell designten und hergestellten Bindung des alpinen Skilaufs. Ihr Erfinder war Mathias Zdarsky (1856-1940), als Maler, Erfinder, Lehrer, Autor, Geschäftsmann und Sportler ein Multitalent der späten Donaumonarchie.

Bild vergrößern Angelegt wie eine Flinte: Thomas Bachnetzer mit seinem Zdarsky-Ski Foto: Christof Simon

Für Bachnetzer ist er der Begründer des Skilaufens in Österreich, wenn nicht in den Alpen. Zdarsky entwickelte zu seiner Bindung, die erstmals 1896 besseren Halt bot, auch eine neue Fahrtechnik. Sie passte zum – im Vergleich zu Skandinavien, Ursprung des Skifahrens – steileren Gelände. Dazu verkürzte Zdarsky die Ski auf gut zwei Meter, während skandinavische Ski oft drei Meter lang waren. Er begriff das Skifahren auch als Sport und organisierte 1905 den ersten Torlauf der Geschichte. Wenn sich Bachnetzer in eine frühe Phase des Skifahrens zurückversetzen könnte, dann in diese: um mit Zdarsky zu sprechen und zu erleben, wie die Bretter in die Alpen kamen, wie sie das Leben und den Tourismus in den Tälern revolutionierten. Mangels Zeitmaschine greift sich Bachnetzer ersatzweise Zdarskys Skilehrwerk. In einer Ausgabe von 1908 kommentiert er sein Lieblingsstelle mit »genial!« und liest: »Der Ski, einfach und sicher beherrscht, führt uns in die fabelhafte Pracht des so lange verkannten Winters.« Von Zdarsky bis Silberpfeil Für seinen Zdarsky-Ski fuhr Bachnetzer bis nach Mannheim. Der Verkäufer wunderte sich bei Kaffee und Kuchen, weshalb jemand aus dem Ötztal vier Stunden anreist für uralte Ski, die nur als Deko gedient hatten. Daheim restaurierte und reinigte Bachnetzer den einen Ski und ließ den anderen, wie er war. Zu seinen Sammlungsgegenständen kann Bachnetzer viel aus der Skigeschichte erzählen, oft mit einem von sich selbst erstaunten Lachen. Zum Beispiel, dass sich anfangs nur wenige Hersteller auf Skier spezialisierten und, um auf lohnende Stückzahlen zu kommen, für das Militär produzierten. Oder von Josef Jakober aus Chur, der seine Militärski bis nach Japan verkaufte. Oder von Oberst Georg Bilgeri (1873-1934): Der Rivale und Nachfolger Zdarskys brachte der österreichisch-ungarischen Armee das Skilaufen bei, erfand die Zweistocktechnik und eine nach ihm benannte Bindung, die den Skiboom nach dem Ersten Weltkrieg prägte.

