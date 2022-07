Missglückte Aufarbeitung des Nationalsozialismus »Der SA unschätzbare Dienste geleistet«

In Berlin erinnern Stolpersteine an NS-Verfolgte aus dem Auswärtigen Amt. Doch zwischen Deportierten finden sich auch mutmaßliche Nazi-Sympathisanten. Warum bekommt das Ministerium seine Geschichte nicht in den Griff?