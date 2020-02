Frühe Tonfilme in den Zwanzigern "Huppa, huppa, muppa, muppa"

Im Jahr 1929 lernte das Kino in Deutschland sprechen. Die ersten Tonfilme knisterten noch gewaltig, Dialoge klangen unverständlich. Der Wandel mündete in einem Kulturkampf - und trieb einen Stummfilm-Star in den Tod.