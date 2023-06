Das Ehrenmal Schönholz ist eine Gedenkstätte und ein Soldatenfriedhof. Dort wurden rund 13.000 Offiziere und Soldaten der Roten Armee beigesetzt, die in der Endphase des Zweiten Weltkriegs in der sogenannten Schlacht um Berlin starben. Es ist eines von drei sowjetischen Ehrenmalen in Berlin, wurde 1949 fertiggestellt und 2013 saniert.

Bereits zu dieser Zeit sei über eine Einordnung diskutiert worden, sagte Koch dem »Tagesspiegel«. Eine Historikerin des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst habe 2015 einen wissenschaftlichen Beitrag zum Ehrenmal in der Schönholzer Heide erarbeitet; was daraus geworden sei, wisse sie nicht. Eine Anfrage des SPIEGEL dazu blieb zunächst unbeantwortet. Bürgermeisterin Koch sagte, sie habe nun in ihrem Schreiben an Berlins Bürgermeister Kai Wegner (CDU) darum gebeten, die Pläne für eine kommentierende Einordnung »zügig« zu reaktivieren »und den Bezirk Pankow einzubeziehen«.