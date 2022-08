Geschichte-Podcast Partys, Drogen, sündige Shows – so wild feierte Berlin vor hundert Jahren

Bis heute wird das »Sehnsuchtsjahrzehnt« der Jahre um 1920 in Berlin gefeiert – auf Kostümpartys, mit historischen Tänzen und Musik, stilecht wie vor hundert Jahren. Mithilfe eines historischen Stadtführers entdeckte Fiona Ehlers, die selbst lange Jahre in Berlin lebte, ihre Stadt völlig neu. Allerdings, so sagt sie über die anhaltende Zwanzigerjahre-Nostalgie in der Hauptstadt: »Die Gefahr dieses Nachspürens ist, dass da auch ganz viel verherrlicht wird.«