Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat jetzt die Betroffenen um Entschuldigung gebeten. Mit der Regelanfrage zur Verfassungstreue von 700.000 Anwärterinnen und Anwärtern für den öffentlichen Dienst zwischen 1973 und 1990 habe das Land »eine ganze Generation unter Generalverdacht gestellt«, erklärte Kretschmann am Donnerstag in Stuttgart. »Einzelne mögen dann zu Recht sanktioniert worden sein, manche aber eben auch nicht«, schreibt er in einem Brief an die Betroffenen. Die Initiativgruppe gegen Radikalenerlass und Berufsverbote Baden-Württemberg begrüßte die öffentliche Äußerung, kritisierte aber, dass sie keinerlei Zusagen für Entschädigungen und Rehabilitierung enthalte.