Billy Idol, Großvater des Pop-Punk »Ich bereue nichts!«

Billy Idol brachte in den Achtzigern Punkrock in die Charts, mit Hits wie »Rebell Yell«. Im Interview erinnert er sich an sein Literaturstudium, die brutale Stimmung im Thatcher-England und musikalische Vorbilder aus München.

Ein Interview von Christoph Dallach