Old Elk ist Schausteller im El Dorado Templin, einem Wildwest-Themenpark in der Uckermark, anderthalb Autostunden von Berlin. Etwa 200 Menschen sitzen im Publikum und schauen Old Elk zu, vor allem Eltern mit ihren Kindern. Viele von ihnen tragen Cowboyhüte, Sheriffsterne, Spielzeugpistolen. Aus den Boxen kommt indigener Gesang, dann wechselt die Musik plötzlich zu »The Real Slim Shady« von Eminem, Old Elk schwenkt die Arme hin und her, das Publikum klatscht mit, die Kinder in der ersten Reihe springen auf.