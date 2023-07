80 Jahre nach dem »Feuersturm« Todesfalle im Rostmantel

Scheinbar friedlich liegt sie da, die 1000-Pfund-Fliegerbombe. Doch das täuscht: Der Blindgänger besteht ungefähr zur Hälfte aus reinem Sprengstoff. Ausnahmezustand im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg. Der Kampfmittelräumdienst bereitet die Entschärfung vor. Für den Fall, dass dabei etwas schiefgehen sollte und die Bombe hochgeht, wurden im Umkreis von 500 Metern alle Wohnungen evakuiert.

Wenn man wissen will, wie lange Kriege nachwirken, wie bedrohlich nah Gefahr und Zerstörung auch nach Jahrzehnten sind, dann muss man diejenigen beobachten, die noch immer tagtäglich die Folgen des Zweiten Weltkrieges wegräumen.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Mein Name ist Michael Hein, ich bin Sprengmeister und stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes, zuständig für die Kampfmittelräumung hier in Hamburg.«

In einem Bunker an einem geheimen Ort in Hamburg lagern bereits entschärfte Bomben – ohne Zünder, aber noch immer voller Sprengstoff. Sie wurden alle innerhalb der vergangenen Monate gefunden und warten nun auf ihre endgültige Zerstörung.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»So, ich mache aber die Gurte noch mal ab.«

In der Öffentlichkeit wird die Gefährlichkeit der hochexplosiven Altlasten meist unterschätzt. »Der Krieg ist lange her, die Bomben sind alt, rostig und sind ja damals auch nicht explodiert«, so denken viele. Doch das ist ein Irrtum.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Wir haben hier eine sogenannte 1000-Pfund-Bombe, eine amerikanische Fliegerbombe, wie man sie umgangssprachlich bezeichnet. Sie ist mit einer starken Sandkruste umgeben. Sie ist äußerlich stark rostig. Aber wie gesagt, der Zünder ist der Schalter dieser Bombe. Der liegt im Inneren dieser Bombe, gut geschützt und voll funktionsfähig. Im Inneren befindet sich auch der Sprengstoff, der, gut gekapselt und geschützt vor Umwelteinflüssen, auch im Inneren der Bombe liegt. Das heißt, wir dürfen uns von diesem äußeren Eindruck überhaupt nicht beirren lassen. Die Bombe ist voll funktionsfähig.«

Wie diese britische Fliegerbombe in Hamburg-Wilhelmsburg. Ganz behutsam wird sie aus der Baugrube gehoben, damit der Einsatzleiter besser an den Heckzünder herankommt. Die Entschärfung ist der gefährlichste Moment. Kristallartige Verkrustungen müssen gelöst werden, bevor man sich an die Entfernung des Zünders wagen kann. Kleinste Erschütterungen könnten den Zündmechanismus jederzeit auslösen.

Diese Bomben waren die Antwort der Alliierten an Adolf Hitler. Die deutsche Luftwaffe hatte Warschau, Rotterdam, Belgrad, Coventry und London auf Hitlers Befehl hin schwer zerstört. Allein auf die britische Hauptstadt flogen deutsche Bomber acht Monate lang Angriffe. »The Blitz« tötete in Großbritannien circa 43.000 Zivilisten und zerstörte oder beschädigte mehr als eine Million Häuser. Dann kam der Krieg zurück nach Hause. Hamburg wurde – wie die anderen deutschen Großstädte – oft bombardiert. Doch nichts war so vernichtend wie die Operation Gomorrha. Vom 25. Juli bis 3. August 1943 erfolgten sechs Bombardierungen innerhalb von zehn Tagen. Nachts flog die britische Royal Air Force und tagsüber die amerikanische United States Army Air Forces. Ein wichtiger Orientierungspunkt für die Piloten war der Turm der Nikolaikirche, der damals höchste Turm der Stadt. Die Ruine der Kirche ist heute das Mahnmal Hamburgs gegen den Krieg.

Originalausschnitt »Gaumont British Newsreel«, 1943:

»Der Film wurde aus großer Höhe aufgenommen, sodass die Brände wie winzige Punkte aussehen. Aber die ständigen Blitze von hochexplosivem Sprengstoff sind ein Hinweis auf die Intensität dieses Luftangriffs. Hamburg hat insgesamt mehr als hundert Luftangriffe erlebt, manche groß, manche klein. Aber in dieser Woche des konzentrierten Bombardements wurde vermutlich ein Gebiet von sieben Quadratmeilen komplett gesprengt. Das ist etwa siebenmal so groß wie die Londoner Innenstadt.«

Die deutsche Flugabwehr wurde mit einem Trick ausgeschaltet. Der Abwurf riesiger Mengen silberner Stanniolstreifen irritierte das Radarsystem der Nationalsozialisten. Hamburg wurde nahezu ungehindert zerstört. Mehr als 35.000 Menschen starben, geschätzt 125.000 erlitten Verletzungen, fast die Hälfte aller Wohnungen wurde zerstört, 900.000 Menschen wurden obdachlos. Weite Teile der Stadt waren zerbombt.

Noch heute ist Hamburgs Untergrund voller schlafender Bomben – und keiner weiß so wirklich, wo genau sie liegen. Sie zu finden, ist kompliziert – eine mühsame Recherchearbeit für Spezialisten.

Annica Sewzyk, Referatsleiterin Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht Hamburg:

»Ich heiße Annica Sewzyk und leite das Referat Gefahrenerkundung und Kampfmittelverdacht bei der Feuerwehr Hamburg.«

Annica Sewzyk, Referatsleiterin Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht Hamburg:

»Herzstück unserer Arbeit ist tatsächlich ein Luftbilddatenbestand. Das sind Aufnahmen, die von den Alliierten vor, während und nach Bombardierungen aufgenommen wurden. Ursprünglich zu Aufklärungszwecken, um zu sehen, welche Zerstörungen wurden angerichtet? Ist das Ziel erreicht worden? Hier kann man schön sehen, wie ein solcher Bildflug entstanden ist. Das heißt, der Pilot ist über Hamburg geflogen und hat alle paar Sekunden die Kamera ausgelöst, sodass die Bilder sich überlappen. Das ist übrigens eine Aufnahme während des Feuersturms. Man sieht hier viel, viel Rauch und viel Qualm. Diese Bilder überlappen sich derart, dass es möglich ist, mit entsprechenden technischen Vorrichtungen jeweils ein Bild für jedes Auge darzustellen, sodass dadurch ein visueller 3-D-Effekt nachgestellt werden kann. Das heißt, ich nehme tatsächlich dann Höhen und Tiefen in den Bildern wahr.«

Originalausschnitt ›United Newsreel‹, 1943:

»Bomber der 8. US-Luftflotte, die von Flugplätzen in England starten, setzen rund um die Uhr ihre Zerstörung von Kriegsanlagen in Nazideutschland fort. Am helllichten Tag dröhnen mächtige Geschwader über die Nordsee. Über Hamburg, Deutschlands wichtigstem Seehafen und wichtigstem Kriegszentrum, regnen Tonnen von Bomben vom Himmel. Luftaufnahmen zeigen das Ergebnis. Sieben Quadratkilometer Hamburger Kriegsindustrie, Docks und Militäreinrichtungen liegen in Schutt und Asche. Wasserleitungen, Gas- und Elektrizitätswerke – zerstört. Hamburg als Kriegszentrum, als Stützpunkt für U-Boote, ist praktisch von der Landkarte getilgt.«

Die Angriffe auf Hamburg waren vernichtend. Die Zerstörungskraft der Bomben war immens.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Das ist eine völlig normale, fast schon relativ kleine, gängige Größe. Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir hier mehrere Hundert Kilo Sprengstoff haben, die in bebauten, in bewohnten Gebieten eingesetzt worden sind, dann wird einem deutlich, welche Gefahr letztendlich davon ausgeht, dass ganze Wohnblöcke kollabieren, in sich zusammenstürzen, Keller verschüttet werden, Menschen getötet werden, Menschen verbrannt werden. Weil es ist nicht nur die Druckwelle, die diese Bomben erzeugen, sondern es sind Splitter, die mit mehreren Tausend Meter Sekunde Geschwindigkeit durch die Gegend fliegen, dabei eine Temperatur von ungefähr 1000 bis 1200 Grad haben.«

Auch die Bombe in Hamburg-Wilhelmsburg wurde auf Luftbildern entdeckt. Bei Bauvorhaben muss in Hamburg immer der Kampfmittelverdacht abgeklärt werden.

Originalausschnitt ›United Newsreel‹, 1943:

»Von mehr als 40 Flugplätzen aus starten 800 riesige Bomber – Wellingtons, Liberators, Lancasters, Flying Fortresses –, um die Zerstörung des wichtigen Nazi-Hafens zu vollenden. Das Signal ertönt – Ziel erfasst. Und Hamburg treffen mehr Bomben, als in den elf schlimmsten Monaten der Nazi-Luftangriffe auf London gefallen sind.«

Allein während der Operation Gomorrha warfen mehr als 3000 Flugzeuge Sprengbomben und Luftminen mit einem Gesamtgewicht von etwa 9000 Tonnen über der Stadt ab. Und längst nicht alle detonierten.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Der Kampfmittelräumdienst Hamburg hat seit dem Jahr 1945 in dieser Stadt 11.363 Bomben entschärft. Wenn wir die Fläche der Stadt Hamburg sehen, mit 755 Quadratkilometern, entspricht diese Zahl an Bomben, dass wir pro Quadratkilometer ungefähr 15 Bombenblindgänger in dieser Stadt gefunden haben.«

Und er ist den Blindgängern auf der Spur.

Ross Van Peursem, Luftbildauswerter Feuerwehr Hamburg:

»Mein Name ist Ross Van Peursem. Ich bin Luftbildauswerter bei der Feuerwehr Hamburg.«

Gesucht werden Verdachtspunkte. Das sind kleine Punkte, die neben den großen Bombentrichtern liegen. Blindgänger hinterlassen kleine Löcher. Die Bomben sind einfach nur in den Boden eingedrungen, ohne Explosion.

Ross Van Peursem, Luftbildauswerter Feuerwehr Hamburg:

»Ich öffne das 3D-Stereopaar, und mit einer Brille genau so ähnlich wie im Kino kann ich dann diesen Punkt in 3D angucken. Und in diesem Fall, wenn ich sehr genau auf diesen Punkt gucke... Gerade gucke ich auch auf den Schattenwurf, ob dieser Punkt tatsächlich einen Schatten wirft oder nicht. Wenn er einen Schatten wirft, ist das eine Erhöhung und keine Vertiefung. Und dann gucke ich abschließend in unsere Bombenbücher, um rauszufinden, ob diese Fläche um diesen Punkt schon geräumt ist oder nicht.«

Mithilfe der 3-D-Analyse findet man heute Bomben auf den über 30.000 Luftbildern, die früher nicht entdeckt werden konnten. Dann kommt die Detektivarbeit. Im Archiv werden alte Polizeiberichte nach Bombenfunden rund um den Verdachtspunkt durchsucht.

Annica Sewzyk, Referatsleiterin Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht Hamburg:

»Neben den Bildern haben ja auch viele Aufzeichnungen, auch aus den Kriegszeiten. Hier ist beispielsweise ein Buch, das man sieht, es ist noch in altdeutscher Schrift geschrieben. Dort wurde aufgezeichnet, wenn Bomben gefunden wurden, wenn sie entschärft wurden, wo sie gelegen haben. Und weitere Informationen dazu. Und das dient uns dazu, wenn wir beispielsweise an einer Stelle einen Blindgängerverdachtspunkt haben, um zu überprüfen, ob er tatsächlich noch vorhanden ist oder ob er bereits geräumt wurde.«

Die Operation Gomorrha gehörte zu einer neuen Phase des Zweiten Weltkriegs. Zuvor hatten die Alliierten es vermieden, Zivilisten zu attackieren. In Hamburg wurden nicht mehr nur gezielt Angriffe auf militärische Anlagen und Rüstungsbetriebe geflogen. Die Alliierten setzten nun auf Flächenbombardements der Wohngebiete, insbesondere der Arbeiterviertel. Das Ziel des »Moral Bombing« war die Zermürbung der Bevölkerung. So erhofften sich die Alliierten ein schnelleres Ende des Krieges. Viele Stadtteile wurden zu Trümmerwüsten.

Noch 80 Jahre später werden Bilder der Trümmerlandschaften von einem Team von 50 Geologen, Geophysikern und Kartografen wieder und wieder durchsucht. Das ist besonders kompliziert.

Ross Van Peursem, Luftbildauswerter Feuerwehr Hamburg:

»Hier haben wir ein gutes Beispiel für eine Trümmerfläche. Das ist in vielen Stadtteilen so ähnlich. Die Trümmerflächen sind besonders schwierig auszuwerten, denn die haben so viele kleine Vertiefungen. Das alles sieht ein bisschen aus wie ein Verdachtspunkt. Und von daher können wir die Trümmerflächen nicht so genau auswerten wie ein freies Feld. Trümmerflächen sind besonders schwierig für uns auszuwerten, sehr unübersichtlich. Und man sieht, wir finden immer wieder Blindgänger in Trümmerflächen, in zerstörten, alten Gebäuden. Wo vielleicht eine Bombe runtergefallen, also abgeworfen wurde und explodiert ist, das Gebäude zerstört hat und gleich eine zweite runtergekommen ist und in den Trümmern geblieben ist.«

Das riesige Ausmaß der Hamburger Trümmerflächen war das Ergebnis einer extrem zerstörerischen Strategie der Alliierten im Juli 1943: des Feuersturms. Der Begriff ist bekannt, aber wie ist er entstanden? Der Feuersturm war die perfekt kalkulierte Kombination mehrerer Bombenangriffe, die wieder und wieder geflogen wurden.

Zurück in der Wache des Kampfmittelräumdienstes. Zu Schulungszwecken lagern hier die entschärften Überbleibsel der Operation Gomorrha. Nicht alles ist auf Anhieb als Bombe zu erkennen.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Die Ähnlichkeit mit einem Tank oder mit einem Heizkessel ist natürlich da. Aber trotzdem haben wir hier eine sogenannte Großladungsbombe vom Typ HC 4000. Das heißt, wir haben ein Gesamtgewicht von 4000 Pfund. Davon entfallen auf den Sprengstoff ungefähr 1400 Kilogramm, die nur Sprengstoff sind. Das Ganze ist weit über zwei Meter lang und ist ein sogenannter Wohnblock-Knacker. So wurde er von den Menschen während des Krieges bezeichnet. Die Engländer haben das als Blockbuster bezeichnet. Das ist also eine Großladungsbombe, die dafür konstruiert wurde, in der Luft zu detonieren und durch eine gewaltige Druckwelle, die erzeugt worden ist, die Dächer von den Häusern abzudecken, Scheiben zum Zerbersten zu bringen und ein großes Trümmerfeld zu schaffen. Das diente der Vorbereitung der Brandbomben, die als Nächstes abgeworfen wurden, und so hatte diese Vielzahl an Brandbomben ausreichend Nahrung, Trümmer, die aus Möbelresten, Gebälk und so weiterbestanden haben, vorgefunden. Dadurch konnten sich viele kleine Brände zu einem großen Brand entfachen. Dadurch, dass die Häuser über keine Fenster mehr verfügten, die Dächer abgedeckt waren, entstand eine sogenannte Sogwirkung, eine Kaminwirkung. Und dadurch ist dieser Begriff Feuersturm letztendlich entstanden.«

Der Zeitpunkt der Bombardements war bewusst gewählt. Hamburg erlebte einen ungewöhnlich heißen Sommer, es hatte lange nicht geregnet. Die Stadt war knochentrocken. Perfekt für das geplante Inferno.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Taktisch gesehen hatte man das so eingeplant. Nach dem Abwurf dieser Großladungsbomben kommen die Bomber mit den Brandbomben. Wir haben einige Beispiele hier. Und da kann ich Ihnen dieses unscheinbare Teil mal zeigen. Auch hier sieht man auf den ersten Blick nicht, dass es sich hier um Munition handeln könnte oder um einen gefährlichen Gegenstand. Aber das ist eine sogenannte Stab–Brandbombe, die millionenfach über der Stadt abgeworfen wurde. Am Boden fallen sie senkrecht, durchschlagen auch Dächer, Straßen, dringen in den Boden ein. Tanks werden davon durchschlagen. Und wenn sie dann auf dem Boden auftreffen, löst hier im Heckteil der Zünder aus. Und dann beginnt hier eine Elektron-Thermit-Mischung runterzubrennen. Das spritzt dabei.«

Aus vielen kleinen Feuern wurde ein großes. Die Hitze des Feuersturms erreichte 800 bis 1000 Grad.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Zusätzlich hat man mit diesen Bomben die Flüssigkeitsbrandbomben abgeworfen. Hier sehen wir so ein Exemplar. Das sind 30-Pfund-Flüssigkeitsbrandbomben, gefüllt mit weißem Phosphor, Kautschuk und Benzol.«

Unvorstellbar grausame Szenen spielten sich ab. Menschen brannten wie Fackeln, verkohlten, verglühten, erstickten unter Qualen.

Michael Hein, stellvertretender Leiter des Kampfmittelräumdienstes Hamburg:

»Wenn ich diesen Stoff, diese Chemikalie auf der Haut habe, kann ich sie nicht einfach abwischen. Ich muss also diesen Brand auf meiner Haut löschen. Und in dieser Zeit brennt sich diese Substanz immer weiter in das Hautgewebe bis auf den Knochen ein. Und dann sind die Leute vor Verzweiflung in die Fleete gesprungen, um sich zu kühlen, um den Brand zu ersticken. Aber die Brandsubstanz, sobald man wieder rauskam aus dem Wasser, fing dann sofort erneut wieder an zu brennen, weil wieder Sauerstoff da hinzukam.«

Hamburg in Schutt und Asche und mehr als 35.000 Tote.

Das NS-Regime zwang über 900 Häftlinge aus dem KZ-Neuengamme als Angehörige einer sogenannten SS-Baubrigade, nach den Angriffen unter Lebensgefahr aus einsturzgefährdeten Ruinen, Leichen zu bergen, Trümmer zu räumen und nach Blindgängern zu suchen.

Nicht nur der Kampfmittelräumdienst Hamburg beseitigt immer noch die gefährlichen Reste des Zweiten Weltkrieges. Zur Fortbildung trifft man sich einmal im Jahr mit Kollegen aus dem In- und Ausland, probiert neue Techniken aus, experimentiert mit den vielen verschiedenen Arten von Bomben und Zündern, die die Bergung von Blindgängern besonders erschweren.

Ein Hamburger Kollege war bei dem Workshop nicht dabei: der Manipulator. Ein Roboter, der in besonders riskanten Situationen Bomben per Fernsteuerung entschärfen kann. Eine echte Hilfe, denn der Job beim Kampfmittelräumdienst ist lebensgefährlich. Aber dieses Mal, in Hamburg-Wilhelmsburg, wurde er nicht gebraucht.

Der entschärfte Blindgänger ist nach Stunden bereit für den Abtransport. Eine Gefahr weniger. Doch klar ist, der Zweite Weltkrieg wird in Hamburg noch lange nachwirken.

Reporterin:

»Was vermuten Sie denn, wie viele Bomben in Hamburg noch liegen?«

Annica Sewzyk, Referatsleiterin Gefahrenerkundung Kampfmittelverdacht Hamburg:

»Also, wir vermuten, genaue Zahlen können wir nicht nennen, aber auf jeden Fall vermuten wir noch etwa 2900 große Sprengbomben und daneben sehr viel kleine Munition, die eher oberflächennah gelagert ist.«

Ganz egal, mit wem wir beim Hamburger Kampfmittelräumdienst gesprochen haben – alle gehen davon aus, dass die Suche nach Blindgängern in der Stadt noch einige Jahrzehnte weitergehen wird.