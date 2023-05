Die Krönungszeremonie ist sehr komplex. Woher wissen alle, was sie tun sollen?

Damit niemand seinen Einsatz verpasst, wird der Ablauf minutiös geplant und schriftlich festgehalten. Manche Krönungen wurden zudem geprobt, jene von Elizabeth II. gleich viermal. Zu Problemen kam es dennoch regelmäßig. 1689 etwa nahm eine Prozession bei der Krönung von James II. den falschen Weg. Verwirrung und Verzögerungen waren die Folge. In anderen Fällen waren die Räume zu klein, um alle Teilnehmer aufzunehmen.

Zu einer Peinlichkeit kam es auch bei der Krönung von Edward VII. 1902, als sich der Erzbischof von Canterbury nicht mehr erinnerte, welches die Vorder- und welches die Rückseite der Krone war. Unentschlossen drehte er die Krone hin und her, und setzte sie dem König dann falsch herum auf.

Lief bei den Zeremonien ansonsten immer alles glatt?

Pannen sind eher die Regel als die Ausnahme. Schon die Krönung Eadwigs im 10. Jahrhundert wurde von einem handfesten Skandal überschattet: Der neue König verließ die Feierlichkeiten nach der Krönung, um sich in seine Gemächer zurückzuziehen. Als zwei Kirchenleute ihm einige Zeit später folgten, um ihn zurückzubringen, überraschten sie ihn im Bett mit zwei Frauen, einer Mutter und deren Tochter. Die Krone fanden sie achtlos auf den Boden geworfen.

Weniger skandalös aber für die Teilnehmer noch unangenehmer gestaltete sich die Krönung von George IV. im Juli 1821, einem warmen Sommertag. Als in der Westminster Abbey 2000 Kerzen entzündet wurden, um eine feierliche Atmosphäre zu schaffen, stieg die Temperatur so sehr an, dass Wachs auf die Gäste tropfte und mehrere Damen ob der Hitze ohnmächtig wurden.

Pannen lauerten aber auch an unerwarteten Stellen. So war der Teppich bei der Krönung von Edward VII. im Jahr 1902 so tief, dass manche Gäste mit den Absätzen ihrer Schuhe darin stecken blieben.