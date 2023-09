50 Jahre Pinochet-Putsch in Chile Der Hüter der Erinnerung

Im September 1973 putschte sich Augusto Pinochet in Chile an die Macht. Regimegegner ließ er in Lagern foltern. In einer verfallenen Minenstadt in der Atacama-Wüste sorgt ein Mann dafür, dass die Zeit der Diktatur nicht vergessen wird.

Aus Chacabuco berichtet Johanna Weinhold