D-Day-Dreharbeiten Hollywood im Ferienparadies

An der Plage de la Conche ist es diesig-grau, das Meer aufgewühlt. "Licht an, Kamera läuft", ruft Produzent und Chefregisseur Darryl Zanuck durchs Megaphon. Dunkle Punkte tauchen am Horizont weit draußen auf dem Ozean auf. Im Filmbunker auf den Dünen schreit Hans-Christian Blech alias Nazi-Major Werner Pluskat völlig außer sich ins Telefon: "Mein Gott. Die Invasion. Sie kommen. Das ist unglaublich. Das ist nicht zu fassen."

Wo im Sommer zahllose Badegäste im Sand liegen, auf der malerischen Atlantikinsel Île de Ré, entstand 1961 das Kriegsepos "Der längste Tag": zur Invasion der alliierten Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944. Der D-Day war die größte Landungsaktion der Geschichte; mehr als 150.000 britische, US-amerikanische und kanadische Soldaten gingen an Land, insgesamt waren es bis Ende Juli rund 1,5 Millionen. Danach befreiten sie das besetzte Frankreich und rückten Richtung Deutschland vor.

Regisseur Zanuck setzte eine der erbittertsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs mit enormem Aufwand in Szene. An Schauspielern bot er Stars aus den USA, Großbritannien und Frankreich auf, aus Deutschland zum Beispiel Gert Fröbe (als Unteroffizier "Kaffeekanne"), Curd Jürgens, Dietmar Schönherr und - in einer kleineren Rolle - auch Vicco von Bülow alias Loriot. Weil 20th Century Fox finanziell kriselte, musste Zanuck die Herren der US-Filmgesellschaft überzeugen, das damals gigantische Budget von zehn Millionen Dollar zu bewilligen. Es sollte einer der erfolgreichsten Kriegsfilme aller Zeiten werden.

Die literarische Beratung übernahm Erich Maria Remarque, Autor des Romans "Im Westen nichts Neues" über das Grauen des Ersten Weltkriegs. Zanuck zur Seite standen als weitere Regisseure der Brite Ken Annakin, der gebürtige Ungar Andrew Marton und der Schweizer Bernhard Wicki ("Die Brücke"). Der in Schwarz-Weiß gedrehte und später in Farbe bearbeitete Leinwandhit erhielt 1963 Oscars für Spezialeffekte und die beste Kamera. Inspirieren lassen hatte sich Zanuck vom Tatsachenbericht "Der längste Tag" des Journalisten und Schriftstellers Cornelius Ryan.

"Jetzt verstehe ich den Horror des Krieges"

"Die Ankunft der alliierten Marine am Nordstrand der Île de Ré wurde am 20. und 21. November 1961 inszeniert", sagt der Filmhistoriker Vincent Martin aus La Rochelle. Aus der Plage de la Conche wurde Omaha Beach. Zanuck rauchte permanent. Die Komparsen witzelten über seine "le cigare le plus long", die längste Zigarre, in Anlehnung an den französischen Titel "Le jour le plus long". Auch die Stars Robert Mitchum und Henry Fonda hatten meist einen Glimmstengel im Mundwinkel.

Selten zuvor waren so viele Komparsen aufmarschiert. Rund 1200 ließ Zanuck allein für den Dreh an der Conche rekrutieren, von Stützpunkten in Rochefort und Angoulême. Insgesamt kamen mehr als 3000 Laien auf der Île de Ré zum Einsatz. "Wir rannten in GI-Uniformen im Zick-Zack über den Strand", berichtete Jean Claude Galloyer der Tageszeitung "Sud-Ouest", "wir trugen französische Helme, Gewehrattrappen im Anschlag. Vor der Kamera sah man das nicht."

Gedreht wurde auch an der flachen Küste im Südosten der Insel. Normannische Landhäuser dienten als Kulisse - aus Deko-Material wie Polyester und Pappe. Vom 22. bis 27. November 1961 wurde laut Vincent Martin dort die Ankunft der Befreier an den Normandie-Stränden Gold und Juno nachgestellt. Zanuck ließ zudem auf Korsika an hohen Klippen drehen, sowie an der normannischen Steilküste nahe Omaha Beach. Insgesamt 35 Kriegsboote hatte er geordert und eine Nato-Genehmigung eingeholt.

Der kanadische Sänger und Schauspieler Paul Anka, der als Ranger agierte, war tief beeindruckt. Vom Weltkrieg wusste der 20-Jährige bis dahin nicht viel: "Mich hat das Leben verwöhnt. Jetzt verstehe ich die Leistung der jungen Soldaten und den Horror des Krieges", sagte er dem Filmmagazin "Cinémonde". Westernheld John Wayne spielte Oberstleutnant Benjamin Vandervoort, der spätere James-Bond-Darsteller Sean Connery den Soldaten Flanagan und der französische Komiker Bourvil einen leicht verrückten Bürgermeister.

Materialschlacht am Strand

Ein Teil der Filmcrew quartierte sich im Chat Botté in Saint-Clément ein, einem Hotel mit Restaurant. Der heutige Besitzer Daniel Massé erinnert sich gut: "Bei uns nächtigten 60 bis 70 Schauspieler und das Technikteam." Zum Diner gab es Tintenfisch, Krabben, Lieu-Fisch oder Geflügel - was die eher arme, ländlich geprägte Gegend am Atlantik zu bieten hatte. Man feierte bis nach Mitternacht und spielte Billard. Massé, damals elf und Küchenlehrling, hatte Wein in Flaschen abzufüllen, den Weißen kalt zu stellen und für Nachschub zu sorgen.

Mithilfe seines Großvaters, Bürgermeister des 700-Seelen-Dorfs, kam der junge Daniel an Ausweispapiere, mit denen er und seine Freunde nach der Schule in den abgesperrten Drehbereich gelangten. "Es war wie im Krieg. Ständig gab es Explosionen, es stank nach verbrannten Autoreifen", erinnert sich Massé. Zwei Tonnen Sprengstoff ließen den Sand aufwirbeln, Hunderte Knallkörper detonierten.

Für die Materialschlacht rollten wochenlang Lastwagen über die Hauptstraße von Saint-Clément. Allein am 20. Oktober trafen mit der Fähre aus La Rochelle 400 riesige Kisten ein, mit Holzpferden, Felsblöcken aus Polyester, Stacheldraht aus Gummi, Plastikkanonen und 4000 Gewehrattrappen. Vom Materiallager am Strand schufen Dorfbewohner eine breite Passage zum Meer - den Pas de Zanuck. "Mein Vater hatte ein Pferd. Wie viele andere im Dorf leistete er Transportdienste und verdiente sich ein paar Sous", sagt Daniel Massé. Als Statist war Leon Massé für die stilisierten Filmleichen zuständig, die er mit seinem Karren wegfuhr.

Die Insulaner litten unter der deutschen Besatzung

Auf dem Sandstrand waren unzählige kreuzförmige Hindernisse aufgestellt worden. Die Nazis hatten in der Normandie zersägte Eisenbahnschienen verwendet, um Ankömmlingen den Vormarsch auf das Festland zu verwehren. Einheimische bauten die Kreuze aus Holz nach, ebenso einige Panzer und Jeeps.

300 Meter vom Drehort an der Plage de la Conche entfernt erzählt man sich am Tresen des Café du Phare noch heute vom Jahrhundertereignis. Ein betagter Monsieur berichtet, seine Großmutter habe Zanucks Regiestuhl besessen. Ein anderer, er sei als Feuerwehrmann mit seinen Kollegen zum Sicherheitsdienst eingeteilt worden.

"Es gibt auch Zeitzeugen, die wollen lieber nicht mehr an die Befreiung und die Zeit davor erinnert werden", erklärt der Cafébesitzer. Nicht an die Willkür, die Repressalien, das Leid.

Zur Zeit der deutschen Besatzung diente das Chat Botté als Kommandantur. Lebensmittel und Sprit wurden rationiert, die Inselbewohner mussten Zwangsarbeit leisten, 15- bis 18-Jährige Artilleriestellungen ausbauen. Wer Jude war, musste sich melden. Judensterne waren Pflicht. Manche, die keinen trugen, wurden denunziert. Angst grassierte in der Bevölkerung.

Manche Einwohner haben Angehörige, die in der Résistance waren. Wie eine Dame aus Ars-en-Ré, deren Mutter gefangen genommen wurde. Mindestens 60 Widerständler wurden auf der Île de Ré verhaftet, die meisten in Konzentrationslagern ermordet. Die Mutter kam nach Ravensbrück, wo die SS das größte deutsche Frauen-KZ errichtet hatte. Sie überlebte und wurde am 8. Mai 1945 befreit. Als sie später Deutsche auf der Straße traf, rief sie ihnen Schimpfworte nach. "Es ist gut, dass es Filme wie 'Der längste Tag' gibt", sagt die ältere Dame. "Die Erinnerung muss wachgehalten werden. Damit so etwas nie wieder passiert."

Zwei Nazibunker stehen noch

Horst Ratajczak aus Saint-Clément verfolgte die Dreharbeiten als Zehnjähriger. Auch für ihn ist das Geschehene noch präsent. Sein Vater gehörte zu den deutschen Besatzern auf der Insel und heiratete ein Mädchen aus Ars-en-Ré, als er nach seiner Gefangenschaft auf die Insel zurückkehrte. Trotz der Ressentiments habe man ihn im Dorf eines Tages akzeptiert und sogar respektiert, sagt Ratajczak, "als Fotograf hat er damals so ziemlich jedes Neugeborene abgelichtet". Nachdem der Vater in den Fünfzigerjahren an den Folgen einer Kriegsverletzung starb, sei er in der Schule gehänselt und gemobbt worden.

Für Ratajczak wie für viele andere Insulaner ist "Der längste Tag" ein Kultfilm. Zanuck zeigte ihn den Einheimischen nach den Dreharbeiten. Die Vorführungen ließ er in der Inselzeitung ankündigen, die Kinosäle waren brechend voll.

Auf den Dünen der Conche wurden jüngst einige Nazibunker des Atlantikwalls abgerissen. Lange hatte man diskutiert, ob sie als Geschichtsdenkmäler erhalten bleiben sollten. Zwei der hässlichen Betonklötze stehen noch immer am Strand.

Die Generalabrechnung mit Hitlerdeutschland spielte ein Vielfaches des Budgets ein und füllte die Kassen, als das Kino wegen des aufkommenden Fernsehens in die Krise geraten war. Mitten im Kalten Krieg kam die heroische Rückbesinnung auf die einstige Schlagkraft der alliierten Streitkräfte in der westlichen Welt gut an.

Auch die Rechnung, auf der Île de Ré zu drehen, ging auf. Zanuck fand ruhige, weite und leere Strände vor und konnte sein Statistenheer aus den Militärschulen ganz in der Nähe anheuern. Zudem stimmte das Wetter - im November. Es war so grau und trüb wie an jenem Junitag in der Normandie. So konnte das Kinopublikum auch die vielen kleinen Punkte auf dem Ozean nicht erkennen, die Hans-Christian Blech alias Major Pluskat als Schiffe ankündigte. Es waren lediglich Attrappen.

