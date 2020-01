(Foto von Walter vom 29. oder 30.5.1944; Fotos 22 und 59 des Albums)

Die Frauen und Kinder in der rechten unteren Ecke des Fotos 22 sind identisch mit jenen, die dann von vorn fotografiert werden. Relativ einfach zu identifizieren ist eine Frau mit hellem Kopftuch mit einem Kind auf dem Arm, das ebenfalls einen hellen Schal oder eine helle Mütze trägt. Die beiden stehen am Rande der Rampe am Waggon.

Bernhard Walter/ Yad Vashem FA 268/22/ wbg-wissenverbindet