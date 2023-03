Tod eines jungen DDR-Oppositionellen Warum Matthias Domaschk in Stasi-Haft starb

In Jena stieg ein junger Mann 1981 in einen Schnellzug nach Berlin, kam aber nie an. Nun haben MfS-Offiziere ihr Schweigen über den Tod von Matthias Domaschk gebrochen – und sein letzter Vernehmer hat eine Botschaft an die Familie.