DDR-Urlaubshits Er hat den Farbfilm vergessen!

Es war hoher Sommer, als wir Ostbürger 1974 für den Urlaub packten. Im Trabant Kombi verstauten wir Pouch-Zelt, Schlafsack, Spirituskocher, Bikini, Babywindeln, Büchsenfleisch, Fotoapparat - all die Standards fürs Familiencamping. Bloß nichts vergessen, ermahnten wir einander. Wir Glückskinder, denen es gelungen war, rechtzeitig einen Zeltschein für die Ostseeküste zu ergattern.

Im Fernsehen war soeben eine Unbekannte aufgetreten, die offenbar den Urlaub schon hinter sich hatte: "Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee", sang sie und rollte ihre Kulleraugen (YouTube-Video). Eine stimulierende Auskunft gab sie damit allemal für die Nachrücker auf den Zeltplätzen an der Westküste Rügens, von wo aus man mit der Fähre (jedoch ohne Auto) auf die windzerzauste Trauminsel übersetzen konnte.

Aber was da zu hören war, untermalt von Klavier, Saxophon und Tuba, klang gekränkt statt nach Sommerfreuden. Die Musikantin erzählte vom Ärger mit ihrem Urlaubsgefährten:

"Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael

Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war, ha-ha ha-ha."

Herzzerreißend dann die Schilderung des Schmerzes in Einzelheiten:

"Ich im Bikini und ich am FKK

Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da.

Aber, wie schrecklich, die Tränen kullern heiß

Landschaft und Nina und alles nur schwarzweiß."

Und schließlich die Drohung:

"Micha, mein Micha, und alles tut so weh

Tu das noch einmal, Micha, und ich geh!"

Die Sängerin hieß Nina Hagen - den Namen merkten wir uns sofort. So witzig, so poppig hatte sich noch keiner von den Schlagerleuten in der Unterhaltungskunst mit einem Heimatthema Ost hervorgetan.

Sie, damals 19, ging dann wirklich. Und zwar in den Westen. Ließ Hiddensee und Micha und Farbfilmkummer hinter sich. Wegen ganz anderer Unbill allerdings. Und startete ihre Weltkarriere als Popkünstlerin. Aber das ist eine andere Geschichte.

Uns Zurückbleibenden im Osten blieb Ninas Sound lange präsent in privaten Discos, Strandkörben, an Lagerfeuern. Niemals mehr habe ein DDR-Urlauber fortan vergessen, den Farbfilm einzupacken, heißt es. Und dass zur Sommerzeit in den Fotoläden und Strandkiosken das Orwo-Color-Filmmaterial sogar zur Mangelware geriet.

Nachklang des Schmollgesangs

Nina Hagens Hiddensee-Hit überlebte die DDR und lockt heutzutage auch manchen Westurlauber auf die teuer gewordene Ostseeinsel. Damals bekamen die Musikredakteure von Funk und Fernsehen Kummer. Weisungsgemäß mussten sie den Titel der Abtrünnigen aus dem Programm nehmen und saßen nun schmerzhaft im Sommerloch.

Ohnehin hatten sie es nie leicht mit der Programmgestaltung für die Urlaubszeit. Bloß keine unerwünschten Sehnsüchte nach der großen weiten Welt wecken, das verlangte die offizielle Kulturpolitik. Denn da steckte der Teufel oft im geografischen Detail.

Also: Keine Italienschnulzen aus dem Westen, keine "Weißen Rosen aus Athen", kein "Frühling in Portugal". Auch keine Seemannsromantik wie von Freddy Quinn und schon gar keine Auflistung westtypischer Reisedefizite wie bei Paul Kuhn ("Es gibt kein Bier auf Hawaii") oder Udo Jürgens ("Ich war noch niemals in New York").

Als sendefähig erwiesen sich nur weit zurückliegende, witzige globale Anspielungen aus dem Schlagerfundus der Zwanzigerjahre wie: "Am Amazonas, da wohnen unsere Ahnen, und schmeißen mit Bananen". Die große weite Welt kam allenfalls in Ulkgestalt vor. Thomas Lück, ein Kobold am Mikrofon, fragte in Anlehnung an einen Hemingway-Roman: "Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her?" Und witzelte:

"Frauen gehen oben ohne

Das macht die zu heiße Zone

Kleidung wird dort eingespart

Pelz trägt nur der Leopard."

Manchmal waltete auch der Zufall. Dieter Schneider, Großlieferant von Kleine-Welt-Texten, schmiedete für Frank Schöbel die Verszeile "Ich geh von Dresden nach Frankfurt zu Fuß". Schneiders damalige Frau, Schlagersängerin Monika Herz, fand das zu provinziell und empfahl Globalisierung: "Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß". Und so brach der erfolgreichste Schlagersänger des Ostens unbeanstandet auf zum Wandern auf dem Meridian. Ohne jedes Fernweh. Am Ende ersehnte er nicht mehr als "einen Kuss".

Trabi-Tramperlyrik mit Heimatgefühl

Vorrang gebührte der kleinen, vertrauten DDR-Urlaubswelt. Geografisch genauer zu verortende Schlagertexte spielten durchweg im Inland. "›Hilfe!‹, ›Hilfe!‹ / Mein Herz geht über Bord / Zu gefährlich ist der Wassersport" sang die seit den Sechzigern populäre Chris Doerk und machte damit Sympathiewerbung für Ferienfreuden an brandenburgischen und mecklenburgischen Seen.

Eine andere Sächsin, die weniger bekannte Sonja Schmidt, besang mit "Ein himmelblauer Trabant rollte durchs Land mitten im Regen" ein Autostopperlebnis:

"Es war auf der Straße

Von X-Burg nach Y-Hagen

Da kam ich vom Bahnhof

Schon fing ein Gewitterguss an.

Ich hatte die Tropfen im Mantel

Im Schuh und im Kragen

Ich winkte den Autos

Und eines, ein kleines hielt an."

Die Trabant-Hymne der Siebzigerjahre: Tramperlyrik mit Heimatgefühl. Auch ohne Fahrtroute war klar: Das Lied warb nicht für eine Tour in die große weite Welt. Nicht mal für einen Trip in die sozialistischen Bruderländer. Denn die Texter standen da an einer Hemmschwelle - wegen möglicher Neidgefühle bei den anderen.

Die Gründe offenbarten sich leicht beim Auspacken auf den Zeltplätzen. Denn um gegen örtliche Versorgungsmängel gewappnet zu sein, schleppten wir vorsorglich Produkte aus unserem etwas reichhaltigeren DDR-Warenangebot mit bis in die Masuren, die Hohe Tatra, an den Plattensee und den bulgarischen Goldstrand. Von Fleischkonserven bis zu Autoersatzteilen. Den Farbfilm sowieso. Manches eignete sich dann auch als Geschenk. Oder als Tauschware. Oder zur Aufbesserung des Urlaubsgelds in Landeswährung.

Spitzname "Ivan de Luxe"

Wahrgenommen wurden wir DDR-Urlauber von unseren östlichen Brüdern und Schwestern lange als die etwas Glücklicheren der Planwirtschaft. Als wir Ende der Siebzigerjahre erstmals mit dem neuen Trabant de luxe vorfahren konnten, mit Zweiklanghupe und sündhaft verchromten Lampenringen, verpasste man uns DDR-Touristen den Spitznamen Ivan de luxe. Später allerdings, als immer mehr Golffahrer die Trabant-Parkplätze besetzten und mit der Westmark winkten, wurden wir herabgestuft zu Touristen zweiter Klasse.

Fernweh, Wohnungstausch, Schwarzmarkt Sehnsuchtsziel fast jedes DDR-Urlaubers: die Ostsee (Aufnahme vom Strand in Warnemünde 1978). Wer einen der begehrten Plätze in Meeresnähe ergattert hatte, fühlte sich als Glückspilz. Einestages-Autor Siegfried Wittenburg schildert seine Reiseeindrücke - und wie mancher DDR-Bürger dem Glück ein bisschen nachhelfen musste. In diesem Haus direkt hinter der Düne in Warnemünde wohnten 1977 vier Familien, die Yagi-Antenne auf dem Dach war nach Eutin in Schleswig-Holstein ausgerichtet. Auf dem Dachboden stand ein Himmelbett, wo glückliche Gäste aus den südlichen DDR-Bezirken in den Sommermonaten so manches Kind zeugten. Die Gäste mussten sich wegen der unmittelbaren Grenznähe mit allen persönlichen Angaben ins Hausbuch eintragen. Seit 1971 überragt das Hotel Neptun das Ostseebad Warnemünde. Einst im staatlichen Auftrag von schwedischen Firmen erbaut, war es ursprünglich als Devisenbringer vorgesehen. Kurz nach der Eröffnung wurden 80 Prozent der Kapazität vom FDGB-Feriendienst übernommen. Für zwölf Tage Vollpension zahlten Werktätige, nach "sozialistischen Kriterien" ausgewählt, 310 Mark der DDR pro Zimmer mit Meerblick. Teilweise stand die hochpreisige Gastronomie auch den Einheimischen zur Verfügung (Aufnahme am Alten Strom 1978). DDR, Rostock-Lichtenhagen, 1978: Unbesehen auf eine Annonce hin und auf Vertrauensbasis tauschten viele DDR-Bürger ihre Wohnungen, um im Urlaub einen Ortswechsel genießen zu können. Wer ein Zimmerchen frei hatte, konnte sogar Gäste aus dem sozialistischen Ausland unterbringen, was weitere Reisemöglichkeiten zum gegenseitigen Vorteil eröffnete. Ahrenshoop, 1978: In den Sommermonaten waren auf der Halbinselkette Fischland, Darß und Zingst sämtliche Gästebetten belegt. Das Volk witzelte, dass die Gastgeber alle Hühnerställe vermietet haben. So war auch für Einheimische die Erholung in ihrer Heimat nur mit "Vitamin B" und eigenem Pkw realisierbar. Moskau, Roter Platz, 1979: Eine Reise ins sowjetische "Freundesland" war bis auf wenige Ausnahmen nur in einer Gruppe möglich. Immerhin war der Geldumtausch unbegrenzt, doch sich in der riesigen Stadt Moskau auf eigene Faust zu bewegen, war aufgrund des straffen Programms kaum möglich. Hier warten Menschen an der Kremlmauer auf den Einlass ins Lenin-Mausoleum. UdSSR, 1979: Kreml heißt Festung. Erst innerhalb der Moskauer Kreml-Mauern spürte man die gewaltige, zentralistisch organisierte Macht, die bis heute von diesem Ort ausgeht und einen großen Teil der Welt beeinflusst. Moskau, Kaufhaus GUM, 1979: Jedes Kind in der DDR hatte schon vom Kaufhaus GUM am Roten Platz gehört. Doch eine Shopping-Mall war es im Sozialismus nicht. Im völligen Gegensatz zur DDR waren die Auslagen für Goldschmuck zwar üppig, doch die Schlangen bildeten sich, sobald Toilettenpapier eingetroffen war. Westliche Touristen kauften ihre Souvenirs für Devisen in den Berjoska-Läden. VR Ungarn, 1977: Auf junge DDR-Bürger übte Budapest einen großen Reiz aus. Eine Fahrkarte dorthin war nicht teuer. Die Metropole hatte keine Mauer, dafür mit der Donau einen beeindruckenden Fluss und etwas wienerischen Charme. In den Sommermonaten gaben lautstarke ungarische Rockbands Open-Air-Konzerte. Budapest, 1977: Besonders hier war es ein Kunststück, mit dem begrenzten Umtauschsatz auszukommen. Eine Einkehr in ein Wiener Café oder ein ungarisches Restaurant war fast unmöglich. In der Stadt hielten sich auch westliche Touristen auf, es war leicht, mit diesen in Kontakt zu kommen. Budapest, Vaci utca, 1977: In der Fußgängerzone von Budapest herrschte eine Atmosphäre, wie man sie aus westlichen Filmen kannte: Leuchtreklamen und attraktive Auslagen in den Schaufenstern. Die Verführung, ein schickes Kleidungsstück auszuwählen, war groß, doch die Forint reichten dafür nicht. Die Devise hieß: Weggucken, verzichten, ein Eis essen und sich trotzdem des Lebens freuen. VR Polen, 1977: Wer mehr geistige Freiheit erleben wollte, reiste nach Warschau. Auch dort war der Umtauschsatz unbegrenzt und zu besseren Konditionen auf dem Schwarzmarkt möglich. Hier sprachen die Einheimischen auch DDR-Bürger an: "Tauschen Geld?" Ein wiederaufgebautes, historisches Stadtzentrum mit Fiakern und lebhafter Straßengastronomie übte einen großen Reiz aus. Warschau, Kunsthandel, 1977: Das Musizieren und die öffentliche Präsentation von künstlerischen Werken - in der DDR ohne Genehmigung undenkbar. So hatte auch dieser Anblick eine gewisse Exotik. Auf dem Flohmarkt gab es für sehr viel Geld westliche Schallplatten, deren Einfuhr in die DDR verboten war. Doch an der östlichen Grenze waren die Kontrollen nicht so streng wie an der südlichen. Der barocke Palast Wilanów in Warschau, nach seiner Zerstörung 1944 wiederaufgebaut, wird als das polnische Versailles bezeichnet. Hier lernten wir 1977, dass das polnische Volk sich zu seiner monarchistischen Herkunft bekennt, im Gegensatz zur DDR, wo die Geschichte zum gesetzmäßigen Sieg der Arbeiterklasse umgedichtet wurde. Klodzko, Neißebrücke, 1977: Unsere privaten Gastgeber ließen sich nicht anmerken, dass die Volkrepublik Polen gerade eine schwere Krise durchmachte. Einige Nahrungsmittel waren rationiert und viele Regale in den Lebensmittelgeschäften leer. Eine alte Frau schimpfte mit mir, als sie mich als Deutschen erkannte, weil ich Schuhe trug, die sie an Dachau erinnerten. Klodzko, Flohmarkt, 1977: Niemand in der DDR erzählte uns, dass diese südpolnische und niederschlesische Stadt Klodzko einmal Glatz hieß und die Bevölkerung komplett ausgetauscht wurde. Die abgebildeten Menschen auf einem Flohmarkt siedelten zuvor in der westlichen Sowjetunion auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Marktstände im Freien wie hier 1977 im polnischen Klodzko waren uns weitgehend unbekannt. Der Kleinhandel in der DDR hatte Wege gefunden, seine Waren gegen angemessene Gegenleistungen unter den Ladentischen zu vertreiben, wobei auch ein privater Kleinhandel zwischen der DDR und Polen üblich war. Wer in Polen einer Einladung folgte, erhielt vorher eine Wunschliste für Güter aus der DDR. In diesem südpolnischem Kurort Polanica-Zdrój, der früher einmal Bad Altheide hieß, konnten wir 1977 sogar eine Palme bewundern. Wir trafen einen Polen, der uns aus Dankbarkeit zu einem großen Eisbecher einlud: Deutsche hatten ihm während des NS-Regimes das Leben gerettet, indem sie ihn versteckten. Im Urlaub an der bulgarischen Schwarzmeerküste hatten wir 1978 das Gefühl, wir befänden uns auf demselben Breitengrad wie Barcelona. Eine zweiwöchige Reise mit dem FDJ-Jugendtourist kostete nur halb so viel wie mit dem staatlichen Reisebüro der DDR. Westliche Touristen allerdings, die eigentliche Zielgruppe der bulgarischen Gastgeber, konnten für diesen Preis vier Wochen bleiben. VR Bulgarien, Wesselie, 1978: Das Binnenland der Volksrepublik Bulgarien war zwar sehr arm, doch immerhin exotisch. Die Menschen waren freundlich, es eröffneten sich viele Möglichkeiten, seinen Hunger auf Früchte und Gemüse zu stillen, woran in der DDR extremer Mangel herrschte. VR Bulgarien, Sozopol, 1978: Der winzige Bungalow auf dem naturnahen Campingplatz war zwar ohne großen Komfort ausgestattet, nur mit einem Doppelbett, zwei Laken zum Zudecken, einem kleinen Tisch mit zwei Hockern und einem Kleiderhaken. Doch das war es wert, einmal der DDR entflohen zu sein, Weinreben und Feigenbäume sehen zu können. VR Bulgarien, Nessebar, 1978: Mit einem Tragflächenboot sowjetischer Bauart war es möglich, über das Schwarze Meer zum antiken Nessebar zu schippern. Hier tummelten sich am Gold- und Sonnenstrand auch viele Westdeutsche. Auch nach Istanbul wurden Schiffsfahrten angeboten, ausgepreist in Dollar. Wohl oft hat es geklappt, dass DDR-Bürger mit einem gefälschten Pass über diese Route fliehen konnten. Oft auch nicht. CSSR, Hotel in Trebon, 1978: Tourismusprospekte, Unterkunftsverzeichnisse oder Hotelflyer gab es nicht. Es war ein Glückstreffer, in einer solchen Unterkunft wie dieser die schönsten Tage des Jahres verbringen zu können. Auch in Privatunterkünften, die von den örtlichen Zimmervermittlungen zugeteilt wurden, konnte man gute oder böse Überraschungen erleben. Trebon, Hotelzimmer, 1978: Auch wenn die Betten auseinander standen, so war der Komfort mit Bad, Radio und einem Bild an der gemusterten Wand purer Luxus. Zu Hause in der DDR war es ohne eine eigene Wohnung keinesfalls besser. CSSR, Schloss Hluboka, 1978: Das staatliche Reisebüro der CSSR händigte uns Wanderkarten aus und empfahl eine Besichtigung des Schlosses Hluboka nahe der gleichnamigen Stadt an der Moldau. Die Gegend war reich an Fischteichen, was die Speisekarten veredelte. CSSR, Budweis, 1978: Die in Mitleidenschaft gezogenen Fassaden kannten wir aus der DDR. Nur in Südböhmen waren sie etwas bunter. Die Auslagen in den Läden übten keinen Reiz aus, wir hatten auch nicht das entsprechende Geld zur Verfügung. Die schönen Stunden des Urlaubs bestanden aus Wanderungen, schmackhaften Fischgerichten und Budweiser Bier. CSSR, 1978: Einen malerischen Anblick bei Morgennebel bot das historische Städtchen Cesky Krumlov. Es beherbergt eine imposante Burg auf einer Moldauschleife. Cesky Krumlov, 1978: Der Bummel durch die historische Altstadt war ein Schock. Angesichts der im Verfall befindlichen Gebäude und dort lebenden Menschen kamen ernsthafte Zweifel auf, ob der herrschende Sozialismus sein Versprechen halten kann, dass ab 1980 ein Schlaraffenland mit der Bezeichnung "Kommunismus" Realität sein wird. CSSR, Eiserner Vorhang, 1978: Das Ende unserer Welt. Einen unvergesslichen Eindruck hinterließ eine Wanderung an diesem Zaun entlang, der auf der Tourismuskarte offiziell als Wanderweg ausgezeichnet war. Der Eiserne Vorhang zu Österreich war erst kurz zuvor einige Kilometer vorgezogen worden, was auf den Karten noch nicht verzeichnet war. Eine Kleinigkeit wäre ausreichend gewesen und der Urlaub wegen versuchter Republikflucht hinter Gittern geendet. DDR, Insel Rügen, Stubnitz, 1990: Diesen Anblick, nur 130 km von meiner Heimatstadt entfernt, konnte ich erst 1990 genießen, nachdem der Mauerfall die Welt vergrößerte. Den Farbfilm ORWOCHROM UT 18 vom VEB Fotochemisches Kombinat Wolfen gab es nicht mehr, so dass ich auf Kodak umsteigen musste. Deshalb der blaue Himmel und das blaue Meer, die auch an der Ostsee bei Sonnenschein immer blau waren und sind.

Die DDR-Unterhaltungskunst litt insgesamt an einer Inselmentalität. Auch was die Außenwirkung betrifft. Von den Schlagersängern Ost waren nur wenige westwärts unterwegs, und das höchst selten und mit mäßigem Erfolg - weil ihre Hits dort kaum einer kannte und ihnen kein Ostfan als Claqueur mit Touristenvisum folgen konnte.

Die Paradesendung des DDR-Fernsehens hieß "Ein Kessel Buntes". Nur wer dort zu sehen war, hatte eine Chance, von der Unterhaltungsbranche im Westen überhaupt wahrgenommen zu werden. Frank Schöbel trat auf bei "Musik aus Studio B" des NDR und bei der Fußball-WM 1974 im Frankfurter Waldstadion. Sein größter Hit "Wie ein Stern" wurde 150.000 Mal als Single verkauft. Das brachte Devisen, wurde aber in der DDR-Presse nicht groß gefeiert.

Zwei Heimathymnen

Mit Humorig-Volkstümlichem wie "Keine Bange (wir holen eine Zange)" schafften es Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler, eine Art Ostvariante von Cindy und Bert, immerhin bis in die "ZDF-Hitparade" und zu Olympia in Mexiko. Vorher schon liebten Volksliedfans den Akkordeon spielenden Friseurmeister Herbert Roth. Im Frühjahr 1951 pries er uns touristische Selbstbescheidung. Roth besang, was er vor seiner Haustür vorfand und zu Fuß erreichen konnte: den Rennsteig.

Weimarer Studenten protestierten 1956 gegen den "kleinbürgerlichen Kitsch und Tralala" des Barden aus Suhl, der aber mehr als eine Million Platten mit seinem schlichten Heimatgesang verkaufte. Roths "Rennsteiglied" gilt bis heute als heimliche Hymne Thüringens.

Und die Sachsen? Die hatten ihren Jürgen Hart. Der Leipziger Kabarettist definierte mit dem Mundartlied "Sing, mei Sachse, sing" den begrenzten Reiseradius seiner Landsleute so:

"Der Sachse liebt das Reisen sehr

Nu nee, ni das in'n Gnochen

Drum fährt er gerne hin un her

In sein' drei Urlaubswochn.

Bis nunder nach Bulgarschn

Dud er die Welt beschnarchen."

Das geriet zum DDR-Urlaubshit der späten Siebziger. Bis Kulturwächter Verdacht schöpften bei den Versen:

"Un gommt der Sachse nach Berlin

Da gönn 'se ihn nich leiden.

Da wolln'sn eene drüberziehn

Da wolln 'se mit ihm streiten."

Das Scherzlied könnte, so meinte man, Vorurteile bedienen und Unfrieden stiften. Zumal ein Großteil der Funktionärskaste in Berlin gern sächsischer Herkunft zugeordnet wurde. Also bekamen die Musikredakteure wenn schon kein Verbot, so doch Zurückhaltung verordnet. Jürgen Hart aber zog mit seinem Song unverdrossen weiter übers Land:

"Un dun'sn ooch verscheißern,

Sei Liedchen singt er eisern:

Sing mei Sachse, sing!"

Bécauds Mollgesang

Das Sachsen-Couplet hat überlebt bis auf den heutigen Urlaubstag. Wie Ninas Schmolllied. Und wir bekamen immer mehr internationales Ostflair auf den Bildschirm: Karel Gott mit seiner goldenen Stimme aus Prag und der Schiwago-Melodie "Weißt du, wohin mein Herz auf Reisen geht". Die elegische Ungarin Zsuzsa Koncz lockte mit "Ich komm und geh mit meinen Liedern / und ich bin für Ehrlichkeit", während Polens europaweit bekannte Rockgruppe Rote Gitarren uns warnte: "So hoch, so hoch oben auf dem Dach dieser Welt, erwarten Stürme und Kälte mich".

Aber die Hoheit im Äther, wo keine Kontrolle funktionierte, behielt immer der Sound aus den Westsendern. Auf den Zeltplätzen sorgten dafür die Kofferheulen - so nannte man die damals noch sehr klobigen Transistorradios.

Stars wie Harry Belafonte, Adamo und Dalida, Udo Jürgens, Costa Cordalis gab's später auch im Ostfernsehen, wenn sie im Berliner Friedrichstadt-Palast auftraten oder im Palast der Republik.

Besonders ergriffen lauschten wir einem drahtigen Franzosen: Gilbert Bécaud, genannt Monsieur 100.000 Volt, mit "Nathalie", seiner hinreißenden Liebeserklärung an seine Moskauer Stadtführerin. Ein Chanson in Moll von einer Leidenschaft, die an ganz anderer Stelle loderte als die in Nina Hagens Hiddensee-Hit: Herz statt Galle.