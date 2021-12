Denglisch in der DDR Can I become a Broiler?

Nur wenige beherrschten sie in der DDR fließend, und doch sickerte die Sprache des Klassenfeindes tief in den Alltag ein. »English made in GDR« wurde zum Vorboten unseres heutigen Sprachmixes – teils sogar mehr als im Westen.

Von Peter Littger