»Der Atlas des Teufels« Eine Geschichte der Hölle in Bildern

Trichter des Verderbens: Der florentinische Dichter Dante Alighieri hat sich als Architekt der Hölle in die Geschichte eingeschrieben. Seine Vision der Unterwelt wurde von dem großen Renaissancekünstler Sandro Botticelli in diesem Gemälde um 1485 festgehalten. Dante erzählt im Inferno, dem ersten Teil seiner »Göttlichen Komödie«, wie ihn der römische Dichter Vergil durch die neun Kreise der Hölle hinab führt, bis zum Erdmittelpunkt. Dort steht Luzifer in einem See aus Tränen und vertilgt die schlimmsten Verräter.