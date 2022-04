SPIEGEL: Herr Professor Cook, Sie nennen den Aufstieg des Islam »Schwarzer-Schwan-Ereignis«. Was heißt das?

SPIEGEL: Und was macht den Aufstieg des Islam zu so einer unabsehbar folgenreichen Sache?

Cook: Zum einen die Tatsache, dass Mohammed eine Art Staat in einer Region Arabiens gründete, in der es bis dahin nie einen Staat gab und in der auch eigentlich alle Strukturen fehlten, die man brauchte, um einen aufzubauen. Zum anderen der Charakter der Religion, die Mohammed begründete.