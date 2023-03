Hollywoodklassiker »Der Pate« Der Film, der die Mafia zum Mythos machte

Kein Film hat unsere Vorstellungen vom organisierten Verbrechen so geprägt wie »Der Pate« – in der Öffentlichkeit wie in der Mafia selbst. Vor 50 Jahren bekam das Epos dafür fast alle Oscars, die es verdiente.

Von Francesca Polistina