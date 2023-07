Zeitreise – Der SPIEGEL vor 50 Jahren Knochenjobs für billige Wohlstandshelfer

Rund eine Million türkeistämmige Menschen lebten 1973 in der Bundesrepublik, vor allem in Großstadtrevieren wie Berlin-Kreuzberg – und oft in prekären Verhältnissen. Auch der SPIEGEL berichtete nicht frei von Ressentiments.