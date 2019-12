Nationalsozialismus Reiseunternehmen verdiente offenbar Millionen an Deportation von Juden

Das Mitteleuropäische Reisebüro verzeichnete während des Zweiten Weltkriegs Umsatzrekorde durch den Transport von Juden und Zwangsarbeitern. Das zeigt eine Studie zur NS-Geschichte, die das Nachfolge-Unternehmen, die DER Touristik Group, allerdings unter Verschluss hält.

Die DER Touristik Group hatte das Kölner Geschichtsbüro Reder, Roeseling & Prüfer mit der Untersuchung beauftragt, weigert sich jedoch, die seit zwei Jahren vorliegenden Ergebnisse zu veröffentlichen. DER Touristik erklärte dazu gegenüber dem SPIEGEL, die Untersuchung diene nur der "Selbstvergewisserung" und sei nicht zur Veröffentlichung gedacht gewesen.

Das Mitteleuropäische Reisebüro wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutsches Reisebüro umbenannt und ging 2000 in der Reisesparte des Rewe-Konzerns auf. Nach Recherchen des SPIEGEL war es in den Holocaust verstrickt. So wurden seit 1942 offenbar alle Transporte aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden nach Auschwitz vom Mitteleuropäischen Reisebüro gebucht.

Das Unternehmen organisierte auch den Transport Tausender Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich. Erhebliche Gewinne erzielte das Unternehmen zudem mit dem Verkauf von Fahrkarten an Emigranten, die Europa wegen der nationalsozialistischen Verfolgung verlassen mussten. In den Selbstdarstellungen der DER Touristik Group wird die NS-Zeit jedoch nicht erwähnt.