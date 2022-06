Vom Ural bis zur bundesdeutschen Grenze mussten die Heimkehrer in Güterwaggons reisen. Am Morgen des 9. Oktober 1955 sind sie in bequeme Busse umgestiegen – und erleben seitdem eine Triumphfahrt: An den Straßen drängen sich winkende Menschen. Kinderchöre singen, durch die Busfenster reicht man Blumen, Schokolade und Zigaretten. Der Konvoi braucht deshalb fünf Stunden, um knapp 80 Kilometer zurückzulegen. Doch jetzt rollen die 17 Busse ins Ziel: in das niedersächsische Grenzdurchgangslager Friedland, auch »Tor zur Freiheit« genannt.