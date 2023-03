Die zweite Hälfte war schon in vollem Gange, als Reporter-Legende Manni Breuckmann am 19. Mai 2001 religiösen Beistand ins Spiel brachte: »Hat wahrscheinlich doch was geholfen«, sagte Breuckmann in der Radiokonferenz, »dass Charly Neumann eine Kerze in der St. Urbanus-Kirche in Gelsenkirchen-Buer angesteckt hat.« Schalke hatte gerade einen 0:2-Rückstand gegen Unterhaching in ein 3:2 verwandelt und durfte wieder hoffen. Auf die erste Deutsche Meisterschaft in der Bundesliga. Endstand 5:3, das Parallelspiel HSV gegen Bayern war vorbei. Beinah.

Das Ende der Geschichte ist bekannt, doch noch ein erfolgreicher Bayern-Freistoß in der Nachspielzeit, aus der Traum von Schalkes Triumph. »Wenn es einen Fußballgott gibt, ist er ungerecht«, schluchzte Manager Rudi Assauer damals in die Fernsehkameras und kreuzigte den Herrn persönlich: »Der ist für mich gestorben!«

St. Joseph-Kirche, Grillostraße 62, 45881 Gelsenkirchen