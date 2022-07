150 Jahre Achterbahn Höher, schneller, kreisch!

8 / 17

Hals- und Beinbruch: Schon früh versuchten sich die Konstrukteure am Kopfüber-Looping-Erlebnis – was nicht immer gut ausging (das auf Coney Island geschossene Foto entstand 1903). Besonders berüchtigt waren die 1927 errichteten »schrecklichen Drillinge« von Achterbahnpionier Harry Traver: Schon am Tag nach der Eröffnung starb eine Frau während der Fahrt mit der »Lightning«-Bahn in Revere Beach, Massachusetts. Nachdem man ihren leblosen Körper fortgeschafft hatte, ratterte das Fahrgeschäft schon 20 Minuten später wieder los, so Patrick Hook in seinem 2019 erschienenen Achterbahn-Werk »Ticket to Ride«.