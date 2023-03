Die Onondaga erklärten Deutschland noch ein weiteres Mal den Krieg, am 13. Juni 1942 – auch weil man sie 1919 nicht an den Versailler Friedensverhandlungen beteiligt hatte. Diesmal schloss ihre Kriegserklärung die Achsenmächte Italien und Japan mit ein. Fünf weitere Irokesen-Nationen zogen mit den Onondaga in den Kampf.