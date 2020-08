Im November 2019 wurde Eileen Fenton in den Order of the British Empire aufgenommen - für ihre Verdienste um das Freiwasserschwimmen. Nach ihrem Erfolg im Ärmelkanal trainierte sie eine Reihe von erstklassigen Schwimmerinnen und Schwimmern, darunter Wendy Brook, die 1976 den Ärmelkanal-Weltrekord sowohl für Männer als auch für Frauen brach

Foto: imago images / i Images