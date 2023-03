Schräge Geschichte – der Erfurter Latrinensturz Als die »Zierde des Reiches« in der Kloake ertrank

Nur mit großer sportlicher Leistung konnte sich König Heinrich 1184 vor dem Absturz in eine Jauchegrube am Erfurter Dom retten. Viele andere Honoratioren starben. Was genau geschah damals in Thüringen?