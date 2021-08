Takuma Melber ist Historiker, forscht und lehrt am Heidelberg Centre for Transcultural Studies (HCTS) der Universität Heidelberg. In seinem aktuellen Forschungsprojekt "Digitales Tsingtauarchiv - deutsche Soldaten in japanischer Kriegsgefangenschaft während des Ersten Weltkriegs" digitalisiert und wertet er private Nachlässe ehemaliger deutscher Kriegsgefangener in Japan aus. Bei Interesse kontaktieren Sie ihn bitte per E-Mail an takuma.melber@hcts.uni-heidelberg.de .

Foto: Takuma Melber