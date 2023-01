Foto: [M] DER SPIEGEL; Fotos: Dmitrij Leltschuk / DER SPIEGEL

Wer hebt denn so was auf? »Meine Großmutter sagte, das schaffen wir noch«

Die Handschuhe aus kratziger Jute erinnern mich an meine Kindheit in Luftschutzkellern, an Schlittschuhlaufen auf Bombentrichtern. Damit verbinde ich ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Habe ich den Schrecken verdrängt?