Fotos: Dmitrij Leltschuk / DER SPIEGEL

Wer hebt denn so was auf? »Die Mädchen sagten: Der Heino ist dumm, der kann das nicht«

Die Tabakschneidemaschine erinnert mich an meine Kindheit im Krieg: an den Tod meines Vaters, den Hunger, die Kälte – und an die Demütigungen in der Schule.