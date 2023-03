Vergessene deutsche Nachkriegsgeschichte Ein jüdischer Staat in Bayern?

Nirgends in Europa wurden so viele jüdische Kinder geboren, nirgends so viele jüdische Hochzeiten gefeiert wie in Föhrenwald in Oberbayern – und das nach 1945. Dann wurden alle Spuren des »letzten Schtetls« verwischt. Was war passiert?