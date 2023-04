»Da schreibt man nicht: ›Hitler, Sie Arschloch‹«

Erich Elstner war, so sagt es sein Sohn Frank mit Verweis auf die Dokumente aus dem Bundesarchiv, weder Mitglied der NSDAP noch anderer NS-Organisationen. Nach dem Krieg wurde er im August 1948 »entnazifiziert«, seine Biografie also überprüft. Angesprochen auf das Schreiben an Hitler, entschuldigte er es in dem Verfahren mit seiner »Notlage«, so notierte es damals ein US-Offizier.

Auch Frank Elstner, langjähriger Moderator und Erfinder von Fernsehshows, erklärt in der »Bild am Sonntag« den »unterwürfigen Ton« seines Vaters mit dessen großen Sorgen: »Da schreibt man dann nicht in einem Brief, ›Hitler, Sie Arschloch‹.«