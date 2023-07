Geschichte politischer Unruhen in Frankreich »Die Gewalt und der Hass gegen den Staat haben eine neue Dimension angenommen«

Jugendliche in Frankreich protestieren seit Tagen gegen Polizeigewalt. Der Aufstand gegen die Obrigkeit hat in dem Land Tradition – doch Historiker Sven Externbrink sagt: So viel Misstrauen wie jetzt gab es noch nie.

Ein Interview von Christoph Söller