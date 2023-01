Der Verdacht lag nahe: Grolles Vater war als NS-Kulturreferent in Oldenburg damals oft in Holland unterwegs gewesen, in Uniform. Grolle war klar: »Ich wollte das nicht mehr benutzen.« Der pensionierte Gymnasiallehrer, 83, fuhr nach Oldenburg und übergab das Service dem Provenienzforscher des Landesmuseums. Eine Zeichnung eines niederländischen Malers lieferte er gleich mit ab.