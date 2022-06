Dass aus »Knall den Ball« der heute übliche Name »Kicker« entstand, so rekonstruierten es Jens Kesting und Ralf Plaschke 2009 in ihrem Buch »Kickern & Tischfußball«, lag an einem Hersteller, der auf Möhring folgte: Die in Genf beheimatete Firma Kicker verbreitete das Spiel auch in der Schweiz und Belgien. Möglicherweise gab es zuvor noch einen anderen Erfinder um oder vor 1930; hier und da wird ein Deutscher mit dem ungewöhnlichen Namen Broto Wachter genannt, die Hinweise bleiben allerdings vage.

Foosball's Coming Home

Nachgewiesen ist dagegen ein Patent in Großbritannien: Harold Thornton meldete es in London mit der Nummer 205991, sein Kickertisch entsprach weitgehend heutigen Modellen – und zwar schon 1922, vor genau 100 Jahren. Sein Onkel Louis Thornton lebte in Portland (Oregon) und war so begeistert, dass er dafür 1927 auch in den USA ein Patent einreichte. Es erlosch jedoch, ohne dass sich der Tischfußball dort durchsetzen konnte.

Eine schöne Idee muss immer die richtige Zeit finden. Die kam Jahrzehnte später, als Lawrence Patterson den Kicker aus Deutschland mitbrachte. Als US-Soldat lernte er das damals in Europa bereits beliebte Kickern kennen und führte den ersten Tisch Anfang der Sechzigerjahre in die Vereinigten Staaten ein. Fortan vermarktete Patterson das Spiel mit Anzeigen in »Life« oder dem »Wall Street Journal« erfolgreich dort und in Kanada – unter dem Markentitel »Foosball Match«.