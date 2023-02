Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Buenos días, Messias

Sich selbst beschreiben die beiden nicht als Spitzel, sondern als »Kundschafter des Friedens« mitten im Kalten Krieg – so sehen sie es bis heute. Ihr Dienst als Topspione der DDR endete erst, als die Mauer fiel. Längst wähnte sich das Ehepaar in Sicherheit, da fiel ein Datensatz mit HVA-Karteikarten der US-Regierung in die Hände, und die Tarnung flog 1994 doch noch auf. Vor Gericht behauptete Jeffrey Schevitz, tatsächlich habe er für die CIA spioniert: ein Märchen, das sich aber nicht widerlegen ließ. So kamen beide mit milden Strafen davon.

Heute leben die einstigen Agenten in einem Allgäuer Bergidyll bei Füssen und machen aus ihrer Vergangenheit kein Geheimnis. Christoph traf sie im Dorfgasthof und in ihrer Wohnung : »Am liebsten wäre das Ehepaar in der DDR alt geworden und blickt auf den längst untergegangenen Staat mit Nostalgie zurück«, sagt er, »dass sie nun ausgerechnet in einem bayerischen Dort gelandet sind, kommt ihnen selbst wie ein sonderbare historische Kapriole vor.«

Zum Beispiel das Porträt von Deb Haaland , die nach einem harten Berufsleben zur ersten indigenen Ministerin der USA wurde und seitdem viel erreicht hat. Oder die echte Geschichte der legendären Prinzessin Pocahontas : ohne Happy End, ganz anders als im farbenfrohen Disney-Trickfilm.

