Will-Fred Bolle wandte sich an den SPIEGEL und erzählte, wie sich sein Leben mit dem von Henry Laskau verknotete. »Dass er so lange nicht locker ließ, ist außergewöhnlich«, sagt Redakteur Hannes Schrader, der auch mit Laskaus Sohn in den USA sprach. Ob er seine am Ende erfolgreiche Suche nach der Familie für bedeutend halte, fragte Hannes den Finder der Postkarte. »Nö. Für die Weltgeschichte nicht«, antwortete Bolle bedächtig. »Fürs menschliche Zusammensein: ja.« Man habe doch eine Verantwortung füreinander. Er habe »ein Staubkörnchen der Geschichte« anheben können, »mehr ist es ja nicht«. Den ganzen Artikel lesen Sie hier .

Ebenfalls mit Familiengeschichten aus Kriegszeiten befasst sich gerade unser Kollege Hauke Goos – er spricht mit Kriegskindern und -enkeln über Alltagsgegenstände, die viele Jahrzehnte überdauert haben. In der ersten Folge seiner neuen Serie ist es ein Teddy : Die Besitzerin Renate Bienzeisler bekam ihn 1945 als Kind auf der Flucht aus Schlesien geschenkt; später wurden die beiden getrennt, fanden aber wieder zusammen.

In der nächsten Folge wird es am kommenden Wochenende um eine Sporthose und eine Trillerpfeife gehen: das einzige, was einem Mann aus dem Südharz von seinem Vater blieb, den er nie kennenlernen konnte. Wenn Sie uns auch Ihre Geschichte zu einem Familienstück erzählen möchten, dann mailen Sie bitte an erinnerungsstuecke@spiegel.de .