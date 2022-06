Als Seebär der Redaktion hat er sich jetzt mit Francis Beaufort beschäftigt: dem Mann, der dem Wind seinen Namen gab . Diesem britischen Kapitän nämlich ist es zu verdanken, dass jeder Skipper heute genau weiß, was ihn auf hoher See erwartet – weil Beaufort im 19. Jahrhundert nicht nur Kommandos der Royal Navy übernahm, sondern auch jahrzehntelang akribische Wetteraufzeichnungen anfertigte. Der besessene Faktensammler übersetzte die Sprache des Windes in knappe, wunderbar klare Formulierungen. So entstand die Beaufort-Skala von 0 (»spiegelglatte See«) bis 12 (»Wellenberge über 14 Meter; See vollständig weiß durch Gischt«), wie sie bis heute gilt.

Auch wenn Ihre Wetteraufzeichnungen es womöglich gar nicht hergeben: Es wird Sommer, kommende Woche sogar offiziell; begrüßen Sie ihn und halten ihn bitte fest. Ende Juni melden wir uns mit dem nächsten Newsletter. Schauen Sie doch bis dahin in die aktuelle SPIEGEL-GESCHICHTE-Ausgabe über Kriegsgefangenschaft und schreiben Sie uns gern mit Anregungen, Lob oder Kritik. Die Mailadresse: spiegelgeschichte@spiegel.de .