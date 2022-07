Neues von gestern – der Geschichte-Newsletter Der Moment des Untergangs

Liebe Leserin, lieber Leser,

vor 2000 Jahren galt Pompeji als eine der schönsten Siedlungen des römischen Imperiums. »Campania felix«, glückliches Kampanien, nannte man die Gegend. Der Boden fruchtbar, das Klima mild, das Meer nah – und es gab alles, was das Römerherz begehrte: ein stattliches Forum, Thermen und Theater, Läden, Garküchen und Aquädukte für frisches Wasser. In dieser Hafenstadt am Golf von Neapel ließ es sich leben.

Bis der Tod kam. Mit 360 Kilometern pro Stunde.

Die Stadt lag in einer geologischen Risikozone, im Schatten des Vesuvs. Bereits im Jahr 62 n. Chr. meldete sich die Natur mit einem mächtigen Erdbeben. 17 Jahre später erwischte die nächste Katastrophe Pompeji, diesmal von apokalyptischen Ausmaßen: Der Vulkan brach aus, gewaltige Gesteinsmassen sprengten sich ihren Weg frei. Dann vernichtete eine Glutlawine aus Gas, Asche und Lavasteinchen Pompeji. Und die Zeit blieb stehen.